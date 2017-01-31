遊杜拜穿搭噴孕味 趙薇結婚9年疑懷第二胎？
當年以《還珠格格》小燕子一角紅遍大街小巷、如今已是影后級人物的女星趙薇，2008年嫁給富商黃有龍，夫妻倆至今結縭9年，共生養一個女兒「小四月」，隨著中國大陸「二胎政策」開放，不少明星趕搭頭班車，不斷傳出孕事喜訊，近來趙薇被拍到一家三口遠赴杜拜旅遊，她的身形、穿著及行為引發揣測，被疑肚皮又有喜，造成熱議。
趙薇婚後僅生一女，9年後的現在，肚皮終於疑似有點動靜，據微博帳號「關愛八卦協會」爆料，有網友農曆年間到杜拜旅遊，巧遇趙薇一家三口也在當地，該網友拍到趙薇身穿黑底白點點長裙洋裝，搭配舒適平底運動鞋，肚子看起來有些隆起，似為遮擋而做寬鬆打扮。
爆料網友更表示，趙薇一家子在吃Buffet過程中，她欲彎腰照顧「小四月」，行動上卻顯得有點困難，種種跡象都被懷疑可能懷孕了，面對影后可能的喜訊，已有不少網友留言給予祝福，但也有粉絲表示，趙薇本來就很做自己，穿搭部分可能只是剛好喜歡這樣式而已，要大家稍安勿躁。
(中時電子報)
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