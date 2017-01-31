疑飲酒大小聲遭砍　妻子奪刀救丈夫

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警消獲報到場。（葉書宏翻攝）

警消獲報到場。（葉書宏翻攝）

41歲徐姓男子30日晚間9時許，與友人相約新北市新店區光明街某卡拉OK飲酒歡唱，席間，不滿54歲陳姓男子酒後說話大小聲，突然拿出預藏的摺疊刀砍傷對方，造成陳男右臉、右背和右臂多處刀傷，陳男妻子為了奪刀，手部遭劃傷，徐男自己額頭受傷，所幸3人送醫後無生命危險。

警方調查，雙方互不認識，昨晚經由友人介紹一起同桌喝酒，徐男不滿陳男飲酒後說話大小聲，離場時，突然拿出預藏的摺疊刀砍傷陳男，陳男妻子見狀上前奪刀也遭劃傷，警方獲報到場將徐男帶回偵訊。

徐男供稱，對方也有動手，因陳男酒後說話大小聲，態度沒大沒小。隨後又改口稱對方吃飯沒付錢。警方將待陳男傷勢穩定後進一步偵訊。

〈喝酒過量，有害健康〉

(中時)