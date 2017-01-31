泰國自助旅遊更便利 火車票開放網購

喜愛自助旅遊泰國的民眾有福了，泰國國家鐵路局宣布2月1日起，可以經由網路以信用卡付款列印車票，不必為買票多跑一趟火車站。

泰國國家鐵路局提供www.railway.co.th和www.thairailwayticket.com兩個網站，提供旅客上網購買火車票，在出發前的2小時至60天，每一筆可以訂購4張，每筆網路購票將收取20至40泰銖（約新台幣19至38元）的手續費 ，依普通車或對號車的票種收取手續費。

泰國國家鐵路局還指出，已經自中國大陸購買115列全新的列車，陸續投入營運，將行駛主要的路線，例如曼谷往返清邁、合艾和廊開等主要城市。

泰國國家鐵路局認為，這項網上購票服務將更便利旅客，至少有50%會利用此一便利購票服務。另外也會加速改善軌道設施，提供更準時的服務。

泰國鐵路過去一向為人詬病的是不準時，經常誤點，不過票價低廉是其優勢，對喜愛自助旅遊的背包客或遊客是一大福利。像自廊曼機場經天橋至火車站可以搭火車至曼谷火車站（華藍蓬），普通車只要5泰銖，也可以搭乘前往大城的列車。1060131

(中央社)