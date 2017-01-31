吸菸好傷經濟 2012燒掉全球1.4兆美元

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今天公布的研究指出，2012年全球經濟因吸菸損失1.4兆美元以上，且白白花掉1/20的健康照護開支。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）與美國癌症學會（American Cancer Society）專家指出，吸菸這種要人命的習慣浪費掉相當於全球近2%的國內生產毛額（GDP），其中近4成負擔落在開發中國家頭上。

這些開銷包括4220億美元治療和住院費用，以及因勞工生病和死亡產生的間接花費。

作者指出，這是首度有研究在更精準估算全球因吸菸耗費的整體代價時，納入中低收入國家資料。

團隊運用涵蓋全球97%吸菸者、152國的非洲、美洲、東地中海、歐洲、東南亞和西太平洋資料，並援引聯合國和世界銀行（World Bank）吸菸相關疾病和死亡數據、全國就業率和各國國內生產毛額等資料，得出上述結果。

他們發現，2012年時，30至69歲可工作的成年人有12%（210萬人）死於吸菸相關疾病，其中歐洲和美洲比率最高。1060131

(中央社)