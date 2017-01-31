「國際芭蕾舞星Gala」首度移師台中 元宵節熱鬧登場

《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》首度移師台中亮相。(黑潮藝術提供)

元宵節將至，除了逛各大燈會外，舞迷們也有另一歡慶選擇！連續9年在台北演出，已獲全台乃至海內外一致好評的「國際芭蕾舞星Gala」，即在元宵節2月11日首度南下、移師到台中國家歌劇院與台灣觀眾共迎新年的到來。

「Gala」之所以精彩，是邀請到國際各大舞團一時之選的舞星難得齊聚，不僅沒有主要、次要舞者之分，且登台獻演的舞碼更是舞星們拿手作品；而今年的黃金陣容則是來自9大芭蕾舞團的11位芭蕾舞星，並將跨演出14支作品，其中包括8支台灣首演、1支世界首演的舞碼。

值得一提的是，即將迎來的《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》，除了有多支台灣首演的作品將登台亮相外，也有芭蕾舞迷們引頸期盼的〈白天鵝雙人舞〉、〈吉賽兒雙人舞〉、〈海盜雙人舞〉等經典芭蕾舞碼輪番獻演。

從古典到當代，《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》將在農曆春節的尾聲，一同與台灣觀眾共度難忘元宵，詳情請洽兩廳院售票系統。

(旺報)