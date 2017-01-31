WTA台灣賽》澳網拍落哈麗普的她 4歲就打網球
WTA台灣公開賽今年邀請到超過20名世界百大球星來台獻技，美國女將羅傑絲(Shelby Rogers)首度造訪台灣，世界排名48的她，甫結束的澳網才爆冷拍落世界第4羅馬尼亞名將哈麗普(Simona Halep)。31日小小球員教室她透露，自己4歲就開始打網球，「從小就夢想當職業球員。」
24歲的羅傑絲目前正值生涯世界排名新高，30日台灣賽拍落台將李亞軒闖頭關。她在小小球員教室一改在賽場上的霸氣，全場都露出滿滿微笑，非常耐心跟每位小朋友互動練習，還不斷用「很棒，太酷了！」的加油聲，也鼓勵小球員們，「有夢最美，真的喜歡網球，就往職業之路邁進。」
初次來台，羅傑絲對台北也留下美好印象，「這是我第一次來台灣，我喜歡台北這個城市，這裡的小朋友很有趣、很可愛，打得非常棒，讓我想起我小時候，開始接觸網球的時期。」
31日賽程由世界名將接力登場。大會頭號種子史維托琳娜迎戰俄羅斯媽媽好手、去年海碩女網冠軍羅蒂娜(Evgeniya Rodina)，持外卡出賽的沙法洛娃將逢自會外賽闖入的塞爾維亞選手柯露妮琪(Aleksandra Krunic)，世界排名最高曾達第5的澳洲女將絲托索(Samantha Stosur)、前球后楊柯維奇、義大利名將夏鳳(Francesca Schiavone)都將出賽。
(中時電子報)
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