上國道要快！ 2點後北上恐塞爆
春節連假進入第5天，高公局預估稍後將有許多提早回家的車潮湧上國道，為假期交通量最大的一天，目前國5北上及中部部分路段較塞，預估下午2點高乘載管制解除後，各路段將湧現車潮，且將塞到深夜。
高公局表示，今日北上最塞的路段多在中部，包括西螺到雲林系統、南屯到后里、銅鑼到頭屋、新竹系統到湖口等。
高公局交通資訊中心科長姜宇峰建議，若民眾不急著返家，不如初五再上路，明日交通量較少，預估較塞的路段為國1西螺到埔鹽、國3竹南到南投、沙鹿到中港等，且只有下午較塞，晚上7、8點之後轉為順暢。
(中時)
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