南韓與美防長通話 矢言部署反飛彈系統

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南韓軍方指出，南韓和美國國防部長今天矢言，今年將繼續推動部署美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD）。

法新社報導，在擁有核武的北韓連串核試和飛彈試射後，南韓和美國這兩個盟友去年宣布將在南韓部署THAAD的計畫，中國大陸對此表達不滿。

在美國新任防長馬提斯（James Mattis）亞洲行之前幾天，南韓國防部指出，馬提斯與南韓國防部長韓民求（Han Min-Koo）通電話，再次確認這項計畫。

美國總統川普（Donald Trump）選戰期間揚言，若南韓和日本不分攤美國駐軍負擔，將撤離駐軍。

南韓國防部聲明，馬提斯與韓民求對北韓日增威脅深表憂心，並同意「繼續依照計畫推動部署THAAD…有其必要」。

兩位防長也警告，北韓可能在南韓和美國政權交替之際發動武裝挑釁。

川普與南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）昨天同意加強聯合防禦能力後，馬提斯與韓民求隨即展開通話。不過白宮正式聲明並未具體提到THAAD。（譯者：中央社何宏儒）1060131

(中央社)