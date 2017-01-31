寺廟辦千人接財神 魏明谷祈國泰民安
彰化縣長魏明谷今天出席員林市百果山廣天宮千人接財神新春祈福，祈求新的一年風調雨順、國泰民安，並感謝縣民支持縣政。
大年初四迎財神，員林市百果山廣天宮今天舉辦「千人接財神，歡喜過新年」新春祈福公益活動，彰化縣長魏明谷、民主進步黨籍立法委員陳素月、廣天宮管理委員會主委翁金雄等人出席，為國家及全民祈福，也準備開運紅包贈民眾，現場人山人海。
魏明谷說，感謝民眾過去對縣府的支持，未來仍希望繼續支持縣政；又是新的一年，看到許多民眾到廣天宮接財神，期盼縣民都能歡喜過每一天。
縣府表示，廣天宮座落於百果山頂，占地廣闊，可俯瞰員林市街，視野遼闊，廟內供奉關聖帝君、司命真君、孚佑帝君、太上老君、釋迦佛祖、至聖先師、南無觀世音菩薩、地藏王菩薩，廟旁有禪修房。1060131
(中央社)
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