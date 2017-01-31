洪秀柱赴宜蘭團拜 重申九二共識

國民黨主席洪秀柱今(31)日赴宜蘭縣黨部新春團拜，針對大陸學者質疑國民黨兩岸論述有向民進黨靠攏跡象。洪對此不予置評，重申國民黨的兩岸政策，就是在中華民國的憲法基礎下深化九二共識。

洪秀柱指出，國民黨全代會去年9月通過兩岸政策綱領，敘述很清楚，大陸學者可能不是很了解，建議他們再仔細看一下國民黨的兩岸政策綱領「在中華民國憲法基礎之上，深化九二共識，積極研討以和平協議終結兩岸敵對狀態的可能性，扮演和平制度化的角色，增進台灣人民福祉。」

外界也好奇國民黨未來方向，洪秀柱認為，除了反省之外，也積極改革，確定目標全力邁進，希望在2018年有更多勝選優勢。

洪秀柱與黨員對談時提及，國民黨在這兩年中身處一個艱難境地，從創黨百年歷史來看，除國父革命時期與蔣介石總裁來台初期之外，前所未見。

洪秀柱說，現在黨的財產被別人非法凍結，黨自身也不爭氣、不夠努力，沒法掌握到時代的脈動，忽略了人心，忽略了自己的理想才失去了民心。

「經國先生一再強調中國國民黨永遠與民眾在一起。」洪秀柱坦承，大家把這句話給忘了，所以才會經歷2次大挫敗，如今要好好思考問題癥結，只要有心改革，相信人心是可以喚回的。

洪秀柱話鋒一轉，直指執政黨上台7個月的所做所為「讓人失望透頂了」。上次選舉挫敗不代表民眾肯定民進黨，而是對國民黨失望，想不到民進黨上台後更讓人失望，「這一點，國民黨對不起大家。」

洪秀柱談到，過去2個月從東南亞一路奔走到美國西岸各城市，沿著國父的足跡，看到僑胞還是對國民黨期望有很深期待，心中有很大感觸。目前與民進黨政府進行黨產訴訟，主要是討公道而非棧戀黨產，全代會也決議，黨產處分完內部人員退休金、結算金後，所有多餘產業將全部捐作公益，可惜民進黨仍無視，繼續以黑手非法凍結黨產。

(中時)