川普穆斯林禁令 學者憂衝擊美經濟
美國總統川普下令暫禁7個穆斯林國家的難民和旅客入境，各方反對聲浪高漲。美學者認為，川普的作為將被外國旅客視為營造敵意環境、鎖國態度，對美國經濟將有長遠影響。
紐約外交關係協會（CFR）資深研究員卡恩（Robert Kahn）認為，川普的行政命令除了造成不少人困擾和社會混亂外，也增加外國旅客來美障礙，勢必對美國總體經濟會造成實質負面影響。
卡恩舉去年10月完成一份針對穆斯林旅遊禁令報告分析，極度審批制對美經濟活動的影響是直接且深遠，且會有廣泛的寒蟬效應，負面效果也是持續性的，包括對觀光及供應鏈等影響。
以數字量化分析，若針對穆斯林國家旅遊禁令持續發酵擴大，美國每年損失金額估計可達140億到300億美元之譜，若考慮溢出（非直接）效應，損失額度可望增加到310億到660億美元規模。
至於損失的工作數目從5萬600個到13萬2000個之間。報告也估算，教育支出的損失約達所有在美外國學生15%，約達46億美元。卡恩並提及發布穆斯林國家旅遊禁令對美5州的潛在經濟影響最大，這些州都與觀光旅遊有關，包括內華達州、佛羅里達州、加州、紐約州及夏威夷。
卡恩指出，有效率的審批制對美安全確實有所助益，但他擔心川普的行政命令不見得有效，卻很可能營造敵意環境，標誌著美對世界將採較不公開態度，對美經濟將有長遠廣泛影響。1060131
(中央社)
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