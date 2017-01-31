Red Velvet與Zion.T回歸樂壇

我要評比

南韓兩大造星演藝經紀公司SM娛樂和YG娛樂之間的比拼，進入丁酉新歲也馬不停蹄，SM旗下女團Red Velvet與YG旗下男歌手Zion.T將於明天同時回歸樂壇。

南韓「亞洲經濟」今天報導，Red Velvet此次攜第4張迷你專輯「Rookie」重裝出擊。

SM娛樂表示，新專輯共收錄了6首不同風格的歌曲。今晚10時，Red Velvet將進行「Red Velvet Rookie倒計時」直播，為粉絲介紹新專輯及專輯製作過程中的趣事。

YG娛樂透露，Zion.T新曲則動員了GD、Beenzino等南韓音源大咖參與錄製，此次發行的新專輯名為「OO」，對此粉絲們有不同版本的解讀，例如「嗯嗯」、「哦哦」等。1060131

(中央社)