山東艦！陸首艘自製航母成型

歷經2年9個月的打造後，中國首艘自製航母已然成型，路透指出，這很可能使台灣與鄰國對北京的軍事擴張更加緊張。

據山東廣播電視台周二報導，「山東艦」於2014年開始興建，而澎湃新聞與觀察者網則提供了詳細的興建歷程。不過，報導並未指出完工的日期，或其他細節。

山東艦的舷號應為17，以滑躍起飛為主，可能加裝一部蒸汽彈射器，長度與排水量比遼寧艦增加約5-10%，而滿載排水量為7-7.4萬噸，也就是遼寧艦6.75萬噸的1.05-1.10倍。

軍事分析指出，如果山東艦裝備一部蒸汽彈射器，就顯示它和遼寧艦一樣，仍有很強的試驗性質，屬於試驗艦，但功能較齊全。而按照遼寧艦的佈局，由於殲-15的起飛需求，艦首應該仍有滑躍式甲板。而加裝的蒸汽彈射器，預料會裝在斜角甲板部位，也就是降落甲板的末端，以利艦載機彈射起降試驗。

而加拿大《漢和防務評論》預測，山東艦應該會在2017年的第二季度下水，進入機械、電器與電子設備的安裝階段，接著大約還需要兩年以上的時間，在2019年進入海試階段。

另有分析指出，最重要的仍是中國第二艘國產航母，據稱它將命名為「廣東艦」，並可能會是中國第一艘真正的實戰型自製航母。它的長度和排水量可能比首艘再增加5-10%，因為它將擁有多部蒸汽彈射器。

分析推測，中國第二艘自製航母的滿載排水量會在78.0萬噸左右，應該是第一艘裝備4部彈射器，並具備完善作戰能力的國產航母。由此看來，這艘航母的甲板也將是真正的全平面直通甲板，而外形可能也像一般預測的，類似美國已退役的「小鷹」號（USS Kitty Hawk，CV-63）航母。分析指出，在「廣東艦」服役後，中國才能徹底掌握航母製造和艦載機起降技術。接下來，中國的航母計畫將進入第二階段，那就是發展具備全球作戰能力的核動力航母。

中國國防部曾透露，山東艦在大連興建。而中國的首艘航母遼寧艦則是1998自烏克蘭採購，接著在中國改裝。2017年1月遼寧艦航母編隊在南海遠訓，測試武器及裝備，而中國外交部聲稱，這是符合國際法的例行演訓。

不過，路透指出，美國航母編隊歷經數十年演訓，中國要跟上他們，仍有一段曼漫長路要走。無論如何，山東艦最後服役，仍將進一步震撼台灣，以及鄰近的汶萊、馬來西亞、菲律賓與越南等南海聲索國。

(中時電子報)