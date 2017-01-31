阿緯一句話惹怒百億妻 大過年被罵「你去外面住」

阿緯去年7月迎娶中菲行國際物流創辦人千金錢文儀。(圖／翻攝自阿緯臉書)

藝人阿緯（劉俊緯）去年7月迎娶中菲行國際物流創辦人千金錢文儀（豆豆），12月喜迎女兒「錢錢」出生，甫升格新手爸媽的他們，幾乎每晚只能睡2、3個小時，因此他突然有個想法，想不到卻讓老婆相當生氣。

阿緯透露自從女兒回家後，睡眠品質就不好，白天又要工作一整天，漸漸感覺到疲倦，因此他跟老婆提出一個建議，「要不要讓錢錢給我媽照顧，我們晚上可以去看她，六日再去接她回家。」想不到竟惹怒了老婆。

豆豆高分貝回應「自己的小孩要自己帶」，但阿緯認為這樣白天無法工作，豆豆更反嗆：「那你去外面住，隨便你怎麼睡。」後來他冷靜想想，覺得老婆為了小孩可以改變很多，以前只為自己，現在卻都只為小孩，「我以為我很累了，但太太比我更累」，他也領悟到當父母不容易。

(中時電子報)