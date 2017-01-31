她60歲嫁進豪門 每月零用錢竟高達900萬元
嫁進豪門不是年輕正妹才有的「福利」，60歲的泰國歐巴桑Muna離婚後，3年前嫁進杜拜的豪門後，過著極豪奢「公主」般的生活，她現在每月的零用錢超過1000萬泰銖(約890萬元台幣）。
Muna說，她以前在泰國開小旅行社，後來離婚，認識了一位來泰國旅遊的杜拜遊客，當時兩人很聊得來，他也經常從杜拜打國際電話跟Muna談情說愛。交往4、5年後，他們決定結婚。
據泰國中文網報導，兩人結婚後，Muna才驚覺老公竟然是杜拜5大富豪之一，有用不完的錢，金碧輝煌的豪宅大得像皇宮一樣，還有16個僕人隨身伺候，Muna則有戴不完的名貴鑽石、首飾。即使如此，剛開始Muna還不是很習慣那兒的生活，一來英語不是很好，二來要學著跟他的4個老婆相處。
不過，Muna在富豪老公的寵愛下，很快就融入了新家庭，「我現在什麼都不需要做，只負責把自己打扮得漂漂亮亮的，逛逛街，美美容，出席一下各種晚會活動，反正就像皇宮裡的公主一樣」。Muna也有她的堅持：「雖然老公很有錢，但絕不允許他再找第6個老婆，否則我將和他離婚！」
(中時電子報)
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