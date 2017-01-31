民調：去年末季菲民眾犯罪受害創新低

我要評比

菲律賓總統杜特蒂強硬掃毒政策見效，一份民調顯示，去年第4季受犯罪行為所害的菲律賓人降至4.9%的新低，相當於310萬戶家庭。

社會氣象站（SWS）這份於去年12月3日至6日進行的調查發現，去年第4季數字較前一季的6.8%，下降了1.9個百分點，當時的數值約為420萬戶家庭。

4.9%的數值是社會氣象站開始這項調查以來的最低值。

雖然如此，2016年全年平均值卻從2015年的6.8%上升至8.2%。

杜特蒂是於去年6月30日上任。

調查顯示，去年第4季只有4.5%的受訪者表示曾受財產犯罪所害，如搶劫、闖空門或劫車等，低於同年第3季的6.4%：曾受人身暴力犯罪所害的民眾，則為0.7%，與第3季相同。

社會氣象站訪問了1500名成年人，誤差值為正負3%。

調查發現，有52%民眾擔心所住社區有很多人吸毒，63%民眾擔心自家被闖空門，54%民眾害怕在街上被劫。

杜特蒂認為萬惡毒為首，一個人吸毒後便喪失理智而犯罪，因此整頓治安的工作從掃毒著手。然而，警方掃毒從去年7月迄今已擊斃2500多名嫌犯，引發侵害人權疑慮。

馬拉坎南宮回應說，調查顯示杜特蒂政府的反罪措施取得成效，「政府打擊犯罪與掃毒運動正走在正確的道路上。」1060131

(中央社)