暖男認證！從小細節看SJ多貼心、多愛E.L.F

Super Junior有望在今年9月或10月大隊回歸，讓粉絲相當期待。（圖／取材自SMTOWN臉書）

韓流天團Super Junior今年下半年將迎來3位成員銀赫、東海、始源退伍歸隊，雖然之後仍要接著等厲旭、圭賢服完役，才有辦法全員到齊，但隊長利特已向E.L.F（粉絲名）透露，待赫海源回來也有了八、九名成員，可能在9、10月有回歸計畫，令E.L.F欣喜不已。

而在SJ成員一個又一個入伍服役的時間裡，儘管有更多小鮮肉男團輩出，卻還是有大批死忠粉絲保持初心等著SJ大隊回歸，相信眾E.L.F之所以如此不離不棄，應該與歐巴們的暖男性格脫不了關係，就讓我們一邊回顧SJ的暖心事蹟，一邊等著他們回歸，絕對可以再愛一萬年！

粉絲想送信被經紀人擋掉，圭賢即轉身接信，相當貼心。（圖／取材自推特）

圭賢曾因來不及向大家道別，事後以4種語言發文向E.L.F道歉。（圖／取材自推特）

SJ海內外行程多，每每出現在機場總會吸引大批E.L.F接、送機，他們除了偶爾在機場上演變裝秀給大家驚喜外，對粉絲用心準備的禮物和信也都會一一接收。而去年9月老么圭賢前往泰國參加活動時，就有粉絲早早到機場守候，其中，有名E.L.F上前遞信時，卻被走在一旁的經紀人揮手擋掉，就在粉絲以為送失敗時，本來往前走了2步的圭賢突然又轉過身，向那E.L.F伸出手，示意要接她的信，相當貼心。

另外，圭賢常有音樂劇的活動演出，每當他結束行程下班，經過E.L.F圍起的路時，也會一路認真地看並誠心接過粉絲給予的禮物或信，而有次實在因為下個行程太緊湊，使圭賢來不及和大家道別，事後他還特地發4國語言向E.L.F道歉，真的暖男無誤！

始源手寫中文，字跡被讚超美。（圖／取材自韓網、SJ官方網站）

東海之前也公開親寫的中文信。（圖／取材自Lucy微博、SJ官方網站）

說到信件，成員銀赫、東海、始源、厲旭現還在軍隊服役，當然少不了偶爾寫信問候E.L.F，而最暖心的是，東海、始源還心繫著各國E.L.F，除了以韓文書寫外，更另外手寫中、英、日文親筆信和大家交流，心意十足的舉止，讓E.L.F感動不已。

銀赫原本打算低調入伍，但因不捨E.L.F久等落空，仍貼心和大家合照。（圖／達志影像）

東海更是感人，把E.L.F邀進營區坐家屬席觀看他的入伍儀式。（圖／取自土豆韓娛微博）

至於提到當兵，銀赫、東海2人於2015年10月相隔2天入伍，預計在今年7月退伍，讓E.L.F十分期待他們的回歸，而當初入伍那天，他們原本是打算低調不公開，但後來因不忍各地海外粉絲冒著冷風苦等，銀赫仍貼心地開放大家拍照，還提醒在場的媒體記者，讓等了許久的粉絲先拍；晚2天入伍的東海則沒在營區外對媒體公開，反倒是出奇不意地把粉絲接到營區內的家屬席觀看，可見他是真的把E.L.F當家人對待。

SJ開唱偶爾會大方和粉絲玩自拍，2013來台時，更給台灣妹一小段自由攝影時間。（圖／取材自SMTOWN臉書）

有參加過演唱會的粉絲應該都知道場內是禁止拍照的，但SJ開唱繞場時，若見到有粉絲舉起拍立得相機，部分成員還會接過來和大家玩自拍，讓其他E.L.F看了直呼羨慕，甚至有次他們2013年來台辦五巡時，見到台下有工作人員舉著「禁止拍照攝影」的告示牌，成員們也深知粉絲想拍照的念頭便短暫解禁，向E.L.F說「沒關係，你們就拍吧」，那次應該是眾E.L.F看過SJ這麼多場演唱會，唯一一次最大方拿出相機拍照的時刻吧，留給台灣妹一個難忘的回憶。

SJ在台上拿橫幅回應粉絲的愛，是許多E.L.F的幸福回憶。（圖／取材自Youtube）

SJ出道多年，上過無數次打榜音樂節目，要講最讓大家印象深刻的，一定有一幕E.L.F都銘記在心，因平時都是粉絲在台下舉手幅幫他們應援，而2009年SJ上節目打歌《SORRY SORRY》時，在最後表演結束之際，全員特地拿起一個寫著「愛你，謝謝你」的大橫幅，以此回應E.L.F對他們的愛及支持，粉絲至今回憶起仍感到相當幸福，愛上這群大暖男，也難怪許多死忠E.L.F始終脫不了飯。

(專題報導)