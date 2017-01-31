美新代理司法部長 誓捍衛川普移民禁令

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美國新代理司法部長伯恩特今天誓言，捍衛總統川普引發爭議的移民禁令。數小時前，前任代理司法部長葉茨因抗令而遭革職。

法新社報導，川普開除歐巴馬政府任命代理司法部長的葉茨（Sally Yates）後，隨即點名聯邦檢察官伯恩特（Dana Boente）接任。

伯恩特在聲明中說：「基於法律顧問辦公室（OLC）分析發現，這道行政命令就表面和適當起草方面來看皆合法，本人在此宣布前代理司法部長葉茨2017年1月30日解職，並指導司法部男男女女履行我們宣誓的職責，以及捍衛我們總統的合法命令。」

川普27日簽署行政命令，暫時禁止來自7個穆斯林國家的公民入境後，葉茨曾指示司法部律師不要為這道禁令辯護。（譯者：中央社盧映孜）1060131

(中央社)