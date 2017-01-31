過好年 春節流感 腹瀉人數皆創新低

今年過好年，腹瀉、感冒人數皆創新低，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，以年初三為例，類流感就診總人次約4835人次、腹瀉也僅2143人次，比起去年上萬人次，就診人次幾乎砍半，皆創下近5年來新低。

疾管署副署長羅一鈞表示，受到今年流感疫苗施打率大增的因素，流感疫情受到穩定控制，這個效果也反映在今年春節的急診就診人次上，今年因類流感到醫院就診的人次創下新低。

羅一鈞表示，雖然急診腹瀉就診人次比平時多上3倍，但主要是因為部分門診未看診的因素，他提醒，由於這兩天氣溫驟降，民眾出門仍要做好保暖工作，飲食上也要記得勤洗手，避免吃生食，飲用乾淨的水源，才是降低感染風險的不二法門。

(中時)