過好年 春節流感 腹瀉人數皆創新低
今年過好年，腹瀉、感冒人數皆創新低，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，以年初三為例，類流感就診總人次約4835人次、腹瀉也僅2143人次，比起去年上萬人次，就診人次幾乎砍半，皆創下近5年來新低。
疾管署副署長羅一鈞表示，受到今年流感疫苗施打率大增的因素，流感疫情受到穩定控制，這個效果也反映在今年春節的急診就診人次上，今年因類流感到醫院就診的人次創下新低。
羅一鈞表示，雖然急診腹瀉就診人次比平時多上3倍，但主要是因為部分門診未看診的因素，他提醒，由於這兩天氣溫驟降，民眾出門仍要做好保暖工作，飲食上也要記得勤洗手，避免吃生食，飲用乾淨的水源，才是降低感染風險的不二法門。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。