反川普禁令 美外交官連署「異議電報」

大批美國民眾衝進機場，抗議川普的7國移民禁令。(美聯社)

川普頒布移民禁令引起國際前所未見的反彈，職業外交官也串連傳出抗議行動。(美聯社)

川普頒布移民禁令反對聲浪擴大，來自官僚體系的抗命正在醞釀擴大之中。在司法部代理部長葉茲慈公然抗命遭革職前，國務院所屬職業外交官已有所動作。10餘名派駐多國的美國外交官草擬一份「異議電報」，將正式集體批評總統川普的這項禁令。

根據BBC消息，這些外交官在該電報中指出，限制移民並不會讓美國變得更加安全，也不應是美國該做的事情，這一禁令向穆斯林世界發出錯誤的訊息。

報導稱， 10餘名美國外交官所簽署的這份電報，會在當地時間周一（30日）稍後透過「異議管道」（dissent channel）送出。另有媒體表示，有100多名職業外交官打算參加連署。

美國白宮在回應時嚴斥外交官的連署抗議。白宮發言人斯派塞說，這「太過小題大作且誇張」。他指出：「我認為，他們應該奉行命令，否則就應另謀高就。」

《紐約時報》指出，去年逾50位美國外交官通過「異議管道」，就美國的敘利亞政策向歐巴馬政府表達顧慮。

所謂的「異議管道」是在越南戰爭期間所建立，旨在讓派駐海外的外交官向華盛頓的資深國務院官員表達他們的擔憂。

(中時電子報)