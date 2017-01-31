中華隊台中開練 4日赴澳洲移訓

中華隊今天在台中展開第二階段集訓。（葉姵妤攝）

備戰3月的世界棒球經典賽，中華隊放完5天年假後，今天(31日)初四在台中台體大棒球場恢復練球，赴澳洲移地訓練的32人名單中，僅目前隨羅德隊春訓的陳冠宇未報到，全隊預計練3天，2月4日啓程赴澳洲。

中華隊自26日起放5天春節年假，昨日晚間收假，繼續為經典賽備戰，包括日前只參與開訓後就告假進行自主訓練的林益全、林哲瑄等球員，都在此階段都投入集訓，幾乎全員到齊，連隊長林智勝也笑說：「終於有這麼多人了。」

全隊今天起在台中練3天，2月3日放假1天，4日一早啓程飛往澳洲黃金海岸移地訓練，預計16日返台，期間將與澳洲職棒布里斯本俠盜隊進行5場比賽，陳冠宇則預計在8日直接飛往澳洲加入中華隊訓練。

年後開練第1天，中華隊總教練郭泰源也期勉全隊，「不管為自己也好、為台灣棒球也好，盡一份心力。」

中華隊赴澳洲移訓32人名單：

投手（15人）

郭俊麟（西武）、陳冠宇（羅德）、潘威倫、王鏡銘、陳韻文（統一）

倪福德、黃勝雄、蔡明晉、林晨樺（富邦）、陳鴻文（中信）

羅國華（日本獨聯）、呂彥青、許凱翔、吳俊杰、王政浩（業餘）

捕手（3人）

林琨笙、方克偉（富邦）、鄭達鴻（中信）

內野手（8人）

林智勝、王勝偉、蔣智賢、許基宏（中信）、林志祥、陳鏞基（統一）

林益全（富邦）、岳東華（業餘）

外野手（6人）

林哲瑄、胡金龍、高國輝（富邦）、張正偉、張志豪（中信）、羅國龍（統一）

(中時電子報)