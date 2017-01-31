俄勒岡中文學校 與社區民眾分享年喜

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為了將「雞鳴春曉過春節」年節喜慶與美國當地社區分享，俄勒岡州谷心鎮中文學校今年特別推出白天、夜間兩場除夕活動，邀請主流學校學生與家長一起享受團圓氣氛。

中華民國僑委會僑務顧問、俄勒岡州谷心鎮中文學校校長陸璋表示，今年學校的春節活動，舉行地點就在艾希布魯克獨立學校（Ashbrook Independent School），結合俄勒岡州柯瓦里斯（Corvallis）當地僑胞一起同樂，不但場面盛大熱鬧，更可以讓下一代華裔兒童與喜歡華人文化的美國民眾共享盛會，將中文學校巧妙的與主流學校結合。

以「雞鳴春曉過春節」為主題的除夕活動，今年分為白天與晚上兩場。 白天針對當地主流學校的美國學生和家長，晚上的活動則針對當地僑胞、台灣婦女會以及台灣同學會等舉辦團圓飯。

陸璋表示，中文學校在白天上課期間，除了展示漢字書法的成果，也在學校舉辦舞龍舞獅以及華語歌曲演唱。艾希布魯克獨立學校校長郝斯曼（Melissa Hausman）、僑委會駐西雅圖華僑文教中心主任陳敏永、谷心中文學校創辦人孔令鈞、艾希布魯克獨立學校陳輝澐都應邀出席，由於這項春節活動吸引大批當地民眾共襄盛舉，俄州當地媒體紛紛前來報導。

晚間登場的重頭戲則是僑胞年夜飯表演以及抽獎晚會。除了有中文學校師生聯合的載歌載舞演出，示範扯鈴表演的華裔學生更在演出結束之後，當場教導觀眾席的小朋友認識並學習扯鈴。1060131

(中央社)