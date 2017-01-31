矮將殺翻NBA 艾塞亞湯瑪斯變身關鍵先生

塞爾提克隊矮將艾塞亞湯瑪斯（左）飆分能力驚人。（美聯社）

效力塞爾提克隊的艾塞亞湯瑪斯，身高只有175公分，進入生涯第6個球季，實力大爆發，今率隊在主場迎戰活塞隊，化身「關鍵先生」，眼見球隊前3節累積的領先優勢，遭對手追近，他在第4節個人獨拿24分、全場更猛轟41分，近乎隻手率領「綠衫軍」穩住勝利，終塞爾提克以113比109險勝，戰績超越暴龍，獨居東區第2。

艾塞亞湯瑪斯本季大進化，平均得分29.1分已寫下生涯新高，更締造多項紀錄，他已連續32場比賽攻破20分，是塞爾提克隊史第2，僅次於名人堂球員哈維切克（John Havlicek）；他在1月平均得分32.9分，已是塞隊隊史最高，本月平均得分32.9分在隊史月均分排行榜排名第4，前三名分別是皮爾斯（33.5分）、「大鳥」博德（33.3分、33.1），他已比肩隊史傳奇球星。

不僅如此，艾塞亞湯瑪斯此役前3節遭對手死守，卻在第4節無論持球或非持球都讓對手難以掌握，單節進帳24分，這是他本季第4場在第4節攻破20分，聯盟中沒有其他球員超過1場比賽，這也是他本季第9度在第4節攻破15分，居次的是雷霆隊韋斯布魯克的5次；此外，此役是他過去21場比賽第4場攻破40分，他生涯前388場比賽從未攻破40分。

誠如塞爾提克隊教練史蒂文斯形容的「不可思議」，艾塞亞湯瑪斯在1月後的驚人成就，不僅是個人數據再進化，更帶領塞隊一路挺進，打下第30勝，戰績直逼近況不佳的衛冕軍騎士隊，目前勝差僅落後2.5場。

(中時電子報)