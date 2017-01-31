開工小確幸~連鎖咖啡品牌祭優惠!

（圖一）85°C新春優惠，咖啡系列與鮮奶茶飲品中大杯第二杯半價，2月2日至2月5日止限定期間。（圖片提供／85°C）

（圖二）西雅圖極品咖啡全系列飲品買一送一，2月2日至3日止。（圖片提供／西雅圖極品咖啡）

今天是大年初四，新年除走訪親友、回娘家外，更是養足精神好時機，「雞」年活力滿滿，85°C與西雅圖極品咖啡祭出開工飲品優惠折扣，溫暖上班族味蕾。

連鎖咖啡品牌「85°C」，限定期間2月2日至2月5日止，全省85ºC門市購買咖啡系列與鮮奶茶飲品中大杯第二杯半價（限同品項）。

另一連鎖咖啡業者「西雅圖極品咖啡」於2月2日至2月3日止，推出開工小確幸，全系列飲品買一送一，以高品質咖啡飲品滿足消費者。

(中時)