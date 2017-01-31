惡靈古堡6破億奪冠 3賀歲國片賣千萬
科幻動作系列電影第6集「惡靈古堡：最終章」全台票房突破新台幣1億元，稱霸農曆春節賀歲檔期；3部國片「大釣哥」、「健忘村」及「52赫茲我愛你」票房都已破千萬。
賀歲檔期從26日小年夜開戰，改編電玩的「惡靈古堡：最終章」登上全台票房冠軍，發行商索尼影業今天宣布「惡靈古堡：最終章」票房累計至昨天，全台已賣破1億元大關。
「惡靈古堡：最終章」是英國導演保羅安德森（Paul W.S. Anderson）執導，好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）6度扮演「艾莉絲」，中國大陸女星李冰冰、韓星李準基加入演出。保羅安德森和蜜拉喬娃維琪夫妻倆日前訪台，為電影宣傳造勢。
3部國片以賀歲片票房天王豬哥亮首次投資兼主演的「大釣哥」奪華語賀歲全台冠軍，發行商華聯國際宣布全台票房累計至30日，已突破2000萬元。
「大釣哥」是導演黃朝亮執導，豬哥亮與演員藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群攜手打造豬式喜劇，講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」父子情及跨越兩世代故事。
金馬影后舒淇主演「健忘村」，導演陳玉勳自編自導，舒淇與演員張孝全、王千源、林美秀、楊祐寧攜手演出古裝奇幻喜劇。發行商牽猴子表示，累計至30日，台北市票房650萬元，全台估計1800萬元。
導演魏德聖執導的音樂愛情電影「52赫茲我愛你」，發行商威視電影說，累計至30日，全台票房1700萬元。樂團主唱小玉、小球、舒米恩及米非擔綱主演，全片由17首原創音樂串成。1060131
(中央社)
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