BLACK PINK出道曲YouTube點擊破億
南韓造星經紀公司YG娛樂今天表示，旗下跨國女團BLACK PINK的出道曲「BOOMBAYAH」MV，在YouTube上的累計點擊量突破1億大關。
南韓聯合新聞通訊社報導，「BOOMBAYAH」是BLACKPINK去年8月發佈的出道專輯「SQUARE ONE」的雙主打曲之一，強烈節奏和合成器的獨特伴奏襯托主旋律。
據報導，「BOOMBAYAH」的MV公開僅5天，YouTube點擊量就達1000萬次，2週即突破2000萬，深受粉絲喜愛。
BLACK PINK另一首雙主打曲「口哨」也引起強烈的反響，一經公開就席捲韓國各大音源排行榜，公開僅2週就榮登各大電視台音樂節目排行榜首位。
據報導，「口哨」曾在14個國家的iTunes綜合專輯排行榜上居首，還拿下美國告示牌「全球數位音樂榜」冠亞軍。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。