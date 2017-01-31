BLACK PINK出道曲YouTube點擊破億

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南韓造星經紀公司YG娛樂今天表示，旗下跨國女團BLACK PINK的出道曲「BOOMBAYAH」MV，在YouTube上的累計點擊量突破1億大關。

南韓聯合新聞通訊社報導，「BOOMBAYAH」是BLACKPINK去年8月發佈的出道專輯「SQUARE ONE」的雙主打曲之一，強烈節奏和合成器的獨特伴奏襯托主旋律。

據報導，「BOOMBAYAH」的MV公開僅5天，YouTube點擊量就達1000萬次，2週即突破2000萬，深受粉絲喜愛。

BLACK PINK另一首雙主打曲「口哨」也引起強烈的反響，一經公開就席捲韓國各大音源排行榜，公開僅2週就榮登各大電視台音樂節目排行榜首位。

據報導，「口哨」曾在14個國家的iTunes綜合專輯排行榜上居首，還拿下美國告示牌「全球數位音樂榜」冠亞軍。1060131

(中央社)