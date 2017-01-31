好應景 真的有人姓「雞」

雞姓是相當罕見的姓氏，台灣目前僅有4人。(本報系資料照片)

雞年到，大雞大利、雞祥如意、業雞長紅等…都是十分應景的吉祥話，不過如果姓雞，恐怕就不會那麼開心了，雖然少見，但在台灣和大陸還真的有姓「雞」呢！

雞姓是個相當罕見的姓氏，在台灣就只有一個家族姓雞，一共4人，在大陸廣東、廣西等地也有人姓雞，不過數量也大約千人左右。關於雞姓的源頭眾說紛紜，大多的說法認為雞姓是從百家姓中的「奚」姓而來。

如此特別的姓氏雖然可以輕易的讓人留下印象，卻也會衍伸出許多不好聽的綽號，如「雞婆」「小雞雞」「雞屎」「雞佬」等，所以有許多雞姓的人都選擇改成奚姓。

(中時電子報)