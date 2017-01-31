劉德華送金桔紅包拜年 曝最新傷勢狀況

劉德華因墜馬，目前仍在醫院休養。(圖／明報提供)

天王劉德華日前在泰國拍廣告不慎墜馬，因傷勢嚴重，農曆年只能待在醫院休養，30日他貼心送上金桔及紅包給記者，並透露目前傷勢情況。

劉德華住院期間，外面仍有大批媒體守候，他體恤記者辛勞，特別送上金桔及紅包，寓意大吉大利，並透露目前「情況依然很OK」，要大家不要為他擔心。其實初一時，他就在官網「華仔天地」發文，向粉絲拜年並承諾自己會很快健康地站在大家面前。

(中時電子報)