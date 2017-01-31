翻牆逃票遭虎咬死 家屬要動物園負責
大陸浙江省寧波市的雅戈爾動物園，前天(29日)發生一起男子為了逃票翻牆，誤入老虎園區遭咬死的事件。然死者家屬現則宣稱，動物園應對此負責，認為園方不該給人翻牆進去的機會。
據陸媒報導，張男為了逃票入園，無視警示標誌，翻閱兩座3公尺高的圍牆，並鑽過鐵絲網，最後因誤入老虎園區遭攻擊身亡。
對於事故責任，園方主張張男沒有買票，也沒通過遊客通道進來，並非動物園的遊客。「對他本人來說已經造成了不可挽回的後果，給他的家人造成了損失。與此同時，對動物園的聲譽也造成了損失。」動物園的管理方表示，事後勘察現場發現，張男為踏著警示標誌爬過高牆。
然張男家屬者宣稱，動物園應負一定責任，「動物園管理不當，不能給別人翻進去的機會。」認為園區既然有漏洞，就會有人想要逃票。
該起事件發生後，也讓陸網友引起熱烈論戰，有人認為應尊重動物天性和遊園規則；也有人認為畢竟是一條人命，動物園應負責任。
(中時電子報)
文章來源：浙商網
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