中市走春新景點3處青創基地推年節活動

「光復新村」是個充滿舊式及具有台灣歷史的社區，如同探索光陰的足跡，讓人印象深刻。（陳世宗翻攝）

「審計新村」是省府時期審計處員工眷舍，以文化創意、數位整合創作為主軸！（陳世宗翻攝）

「摘星青年、築夢台中」！台中市政府致力打造光復、審計新村及摘星山莊等3處青年創業基地，春節期間推出豐富系列活動，有好好市集、星空電影院開映及「狀元【雞】祥」系列活動外；還有各式摘星年節文創商品，邀請民眾走春體驗青年的創意活力。

勞工局長黃荷婷說，「光復新村」是個充滿舊式及具有台灣歷史的社區，曾為省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工眷屬宿舍，是摘星計畫中單元數最多、腹地最大的基地；創業內容有以種子果實、陶瓷、皮革等作成各式文創商品的小店，如同探索光陰的足跡，讓人印象深刻。

勞工局指出，西區的「審計新村」是省府時期審計處員工眷舍，鄰近美術館、綠園道、草悟道文創聚落，以文化創意、數位整合創作為主軸，有皮件、時裝設計、手工鞋，也有咖啡店、藝術教學教室等，甚至連二手書店也藏身其中。

黃荷婷表示，潭子區的「摘星山莊」為市定古蹟，配合醇厚的古意，青年創作以傳統藝術工藝及仿古文化為主，有濃濃傳統味的製香、傳承台語說唱藝術的唸歌；有強調文創的布包飾品及家具、運用現代科技的創意小物及導覽體驗等。

黃荷婷強調，摘星基地年節活動由各機關協力合作辦理，青年自發性結合文創基地在地特色，不斷推出各式獨特文創商品；該局將協助開發更多行銷管道，讓青創者踏穩腳步，穩健成長，讓台中成為適合創意發展、充滿活力與機會的宜居城市。

各基地活動將陸續推出，詳細訊息可上「摘星青年、築夢台中」官方網站(http://www.tcdream.taichung.gov.tw/ )、粉絲專頁(https://www.facebook.com/catchstarTaichung )查詢；「摘星青年年節商品型錄」可上官方網站及粉絲專頁查詢。

(中時)