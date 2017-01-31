林全院長至員林福寧宮參拜、發福袋

行政院長林全中午1點10分許至員林市福寧宮上香參拜。（謝瓊雲攝）

林全與廟方人員合照留念。（謝瓊雲攝）

林全一身輕便、滿臉笑容發放福袋，十分親民。（謝瓊雲攝）

林全一身輕便、滿臉笑容發放福袋，相當親民。（謝瓊雲攝）

行政院長林全31日下鄉發福袋，彰化縣員林市福寧宮中午時分已湧入近千人排隊等候領院長福袋，行政院長版福袋主題是燙金版「金雞納福」，但只準備5百個供不應求，現場再加碼，彰化縣長魏明谷緊接著上場救援，接力發了2百多個縣長福袋，讓所有排隊民眾皆大歡喜。

林全院長約在中午1時10分許，抵達位在員林火車站前的福寧宮參拜、發放福袋，他一身輕便的招牌造型現身，穿著灰色高領套頭棉衫和牛仔褲；警方在廟宇周邊路段進行交管，等候領取院長福袋的民眾依規畫動線排隊，隊伍綿延近300公尺。

林全發放院長福袋時全程面帶微笑，握手、合照來者不拒，不時與民眾簡短致意寒暄，十分親民，在隨扈與廟方人員的人牆引導下，領取紅包的動線快速順暢，500個紅包迅速發光光。

不忍見排隊久候的民眾失望，林全指示幕僚臨時加碼多發了200多個福袋，還是供不應求，只好由魏明谷接力發送縣長福袋，隨即於2點左右離去趕赴台中市下一個行程。。

林全表示，有290年歷史的員林福寧宮，是員林市在地信仰中心，保佑所有鄉親，他來到福寧宮上香祈福，盼所有人民平安、社會祥和，也趁此向所有民眾拜年。

(中時)