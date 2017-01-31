魚湯愈濃愈營養？小心攝入過量脂肪
寒冬季節，煲湯成為很多人養生的首選，魚湯以其潤燥滋補的功效尤其受到喜愛。尤其熬到奶白色的魚湯，看起來更加味道鮮美、營養滿分。但是，魚湯真的愈白愈好嗎？
大陸澎湃新聞報導，魚湯愈白，其實只代表脂肪含量愈高。
報導說，魚湯在逐漸加熱沸騰的過程中，烹調油及魚肉的脂肪組織被粉碎成了細小微粒，而湯內的卵磷脂、明膠分子和部分蛋白質發揮乳化作用，使魚湯變成水包油的乳化液。
生活中比較常見熬製魚湯的方法，是先在熬湯前把魚用油煎成金黃色，一般認為，這樣燉出來的湯又白又美味。但事實上，不同品種的魚脂肪含量也是不同的，有些脂肪含量本來就較高的魚被烹煮之前不用油煎，燉出來的魚湯也能呈現較深的乳白色。
既然魚湯的顏色與營養價值無關，報導提醒白色魚湯不是所有人都適合食用。
魚湯奶白色愈深，代表食用的人將難免攝入過多的脂肪。因此，肥胖、患有高血脂、高血壓、高血糖，尿酸高的人，及痛風病人等需要避免經常食用。
此外，高脂肪湯類會造成產婦體重增加及加重心血管負擔等問題，並對食用母乳的嬰兒消化產生一定的影響。因此，產婦也要注意濃魚湯的食用頻率。
專家建議，雖然魚肉脂肪中不飽和脂肪酸的含量相對較高，比較有利於人體的吸收，但在日常生活的飲食中，還是應當注意控制白色濃魚湯的食用量。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。