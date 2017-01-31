魚湯愈濃愈營養？小心攝入過量脂肪

寒冬季節，煲湯成為很多人養生的首選，魚湯以其潤燥滋補的功效尤其受到喜愛。尤其熬到奶白色的魚湯，看起來更加味道鮮美、營養滿分。但是，魚湯真的愈白愈好嗎？

大陸澎湃新聞報導，魚湯愈白，其實只代表脂肪含量愈高。

報導說，魚湯在逐漸加熱沸騰的過程中，烹調油及魚肉的脂肪組織被粉碎成了細小微粒，而湯內的卵磷脂、明膠分子和部分蛋白質發揮乳化作用，使魚湯變成水包油的乳化液。

生活中比較常見熬製魚湯的方法，是先在熬湯前把魚用油煎成金黃色，一般認為，這樣燉出來的湯又白又美味。但事實上，不同品種的魚脂肪含量也是不同的，有些脂肪含量本來就較高的魚被烹煮之前不用油煎，燉出來的魚湯也能呈現較深的乳白色。

既然魚湯的顏色與營養價值無關，報導提醒白色魚湯不是所有人都適合食用。

魚湯奶白色愈深，代表食用的人將難免攝入過多的脂肪。因此，肥胖、患有高血脂、高血壓、高血糖，尿酸高的人，及痛風病人等需要避免經常食用。

此外，高脂肪湯類會造成產婦體重增加及加重心血管負擔等問題，並對食用母乳的嬰兒消化產生一定的影響。因此，產婦也要注意濃魚湯的食用頻率。

專家建議，雖然魚肉脂肪中不飽和脂肪酸的含量相對較高，比較有利於人體的吸收，但在日常生活的飲食中，還是應當注意控制白色濃魚湯的食用量。1060131

(中央社)