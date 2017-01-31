無薪假來搗亂 工程師竟愛上當照服員

不少人對照服員的印象常是中年阿姨，但西湖日照中心卻穿梭著一個年輕身影，他是今年37歲的林枝藝，原是電機工程師的他，因為無薪假轉業，意外愛上這份照顧爺爺奶奶的工作。

高中升大學時，林枝藝在家人建議下選了電機系，但其實根本沒興趣，畢業後先是做了7年服務業，每天工時逼近12小時，後來由於和女友論及婚嫁，考慮到未來若走入家庭，希望找份穩定的工作，才回歸電子業老本行當工程師。

正當他以為一切可以穩定下來的時候，卻遇上電子業寒冬，經常被要求放「無薪假」，一個月收入頓時少了1/3，但因無薪假時多時少也無法兼差，只好再度辭去工作，到台北和女友一起生活，一邊找工作。

因為女友是護理人員，覺得林枝藝脾氣好、有耐性，加上從小是爺爺奶奶帶大的，和長輩相處已習慣成自然，沒什麼代溝，因此鼓勵他參加照顧服務員的培訓課程。林枝藝說，當時他心想「反正失業，邊學邊找工作也沒什麼損失」，半年後開始了他的第一段「照服員生涯」。

林枝藝的第一份照顧工作，是兼職的居家服務員，當時雖然時薪只有新台幣120到130元，卻讓他深感「好有意義」，他曾陪獨居老爺爺聊天，幫視障長輩打掃家裡、陪伴他們就醫，後來長輩一看到林枝藝到家中訪視，總是開心迎接他，帶給他很大的工作成就感，「人跟人之間，真心的對待他們是感受得到的」。

就這麼做了4個月，這時西湖日照中心正好有個正職的缺，林枝藝應徵上了，一做就是6年。

「照顧長輩就像照顧自己的爺爺奶奶，他們也把我當孫子看。」林枝藝回想起剛開始工作時，曾經照顧一名失智的奶奶，幾乎整天寸步不離陪在奶奶身邊，誰知道他才離開片刻，奶奶竟不慎在廁所前跌了一跤，頭都破皮流血，「我一整天才照顧這麼一個奶奶，就出這樣的事」讓他相當自責，但奶奶一直跟護理師強調，是她自己不小心，不要責怪林枝藝，處處護著他，令他感到相當暖心。

長期和失智症長輩相處，也讓林枝藝對「工作」有了不同的想法，林枝藝說，一名家屬曾告訴他「你們照顧的不是一個長輩，而是整個家庭」，正因有照服員，家庭成員才得以喘息，恢復原本的生活規劃和安排，這句話總是支撐著他，讓他直到現在都覺得照服員真的是「很有情感、很有溫度的工作」。

而照服員穩定的上下班時間，也讓他有更多時間陪伴家人，雖然放棄了薪水成就，但「人生不是只有錢而已」，上班看到長輩們的快樂和工作帶來的成就感，他坦言做了這個選擇「毫不後悔」。

為了和長輩有共通的語言，林枝藝開始了解台灣的歷史，每天回家還會反覆練習唱老歌，唱到連老婆都無奈道「再唱老歌就不要跟我一起睡」。

另一方面，也正因他平時照顧的都是失智症的長輩，同樣的話每天得聽上10幾20遍，讓以前常嫌爸媽囉嗦的林枝藝，不僅懂了家人的貼心，「現在我還比他們囉嗦」，還能和爸媽一起唱老歌，全家人感情也更融洽了。1060131

(中央社)