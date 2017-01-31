WTA台灣賽》前球后楊柯維奇爆冷敗 賽後哭了
WTA台灣賽首輪爆出冷門，前塞爾維亞籍球后、世界女單排名49的楊柯維奇(Jelena Jankovic)，31日單打與世界排名87的日本女將奈良久留美鏖戰3盤2小時41分鐘，期間兩度在場邊治療背部，仍7比6、5比7、4比6遭逆轉中箭落馬。
即便兩度場邊接受治療，楊柯維奇仍因傷無緣晉級，賽後記者會後獨自邊講手機邊哽咽，格外令人不捨。2008年曾登上球后18周，下個月將滿31歲的楊柯維奇，生涯前3度碰頭奈良久留美全勝，此役卻意外陷入苦戰。
楊柯維奇首盤自1比4落後一路拚至搶七勝出，次盤讓出後，第3盤第7局被破發後身體出現不適場邊治療，4比5保發後場邊二度治療時甚至紅了眼眶，最終4比6不敵奈良久留美。
不像其他球員受傷就棄賽，楊柯維奇堅持撐完全場，「我當然想贏得比賽，但背部疼痛越到比賽後半段每況愈下，無論是發球、回擊、每一個動作都很疼痛。」
楊柯維奇坦言自澳網硬地結束後，轉往室內賽場的確有些不適，自己也並非最佳狀態，「但我不是輕易放棄比賽的人，所以還是希望能把比賽打完。而奈良久留美也打出一場好比賽，她值得這場勝利。」
(中時電子報)
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