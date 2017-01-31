NBA》川普禁穆斯林 科爾：有違國家原則

科爾批評川普的禁穆斯林是個錯誤決策。(美聯社資料照)

新任美國總統川普日前頒布穆斯林禁令，引起全美群起撻伐，林書豪也直呼「這真的失控了」，甚至有球員擔心他們如果到多倫多比賽，會不會就此回不去，甚至連父親遭恐怖分子殺害的勇士教頭科爾(Steve Kerr)，也感嘆的說，「這確實有違國家的原則。」

《NBCSports》報導，1984年，科爾的父親、同時也是中東學者的馬爾孔(Malcolm Kerr)，疑因對如何抵抗恐怖主義，發表相關言論，而慘遭伊斯蘭聖戰組織暗殺，科爾因此相當痛恨恐怖分子，但對川普的禁令，他卻持反對立場，「如果我們藉由禁止人們來到這，試著對抗恐怖主義，這有違國家的原則，甚至會製造恐慌。」

「這樣做是錯的，」科爾認為，這項禁令著實讓人吃驚，痛批那是相當糟糕的想法，「我為那些被影響的人感到難過。家庭會變得四分五裂，更令人擔心的是，這會對世界有多大的衝擊。他完全走向相反的路。想解決恐怖份子跟犯罪，不該是這麼做。」

(中時電子報)