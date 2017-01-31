704次莒光號調車時出軌 旅客約860人受影響
今天中午12時17分，台鐵704車次莒光號，今天中午要離開台東機務分段前往台東站載客時，在洗車線上不慎出軌，造成最後一節的電源車4軸出軌，導致入出庫路線無法通行，704次莒光號開車慢24分，另預估影響708次莒光號(台東開往新左營)、445次自強號(台東開往樹林)行車。台鐵緊急調度列車支應，由於目前正值春節疏運高峰期，台鐵預估受影響旅客約1000人次。
704車次為中午12時50分，由台東站開往新左營的莒光號列車，中午列車調度準備前往台東站時，列車的電源車突然出軌，傾斜在軌道上，台鐵緊急調度到站的751車次行駛，該列車晚24分發車。
台鐵表示，受到704車次出軌的影響，到下午3時前共有4班次75分、約800名旅客受到影響，還有一列次區間車停駛，另外708次台東開往新左營的莒光號、445次台東開往樹林的自強號可能會延誤發車，共計會有超過千名旅客影響行程，預估傍晚6時30分能完成搶修。
(中時電子報)
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