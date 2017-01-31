天天為他辦朝會 照服員走進老校長心房

「三民主義、吾黨所宗…」西湖日照中心內的長輩，每天早上都會一起開朝會、唱國歌，之所以有這項「習俗」，其實都是為了一名高齡89歲，卻天天穿得西裝筆挺的退休老校長。

西湖日照中心照服員林枝藝說，被送到日照中心的長輩，多半都已經失智，但面對陌生的環境和人，一開始仍會很抗拒害怕，他曾遇過一名老奶奶，一心認為是「小孩逼她來的」，剛到日照中心時每天都跑到廁所哭，照顧員便會賦予他們一些「任務」，讓他們找回自己的價值，從一開始的排斥，到後來每天都期待到日照中心。

「這位89歲的老校長也不例外。」林枝藝說，爺爺年輕時曾在金門擔任校長，個性一板一眼又嚴肅，起初被家人送到日照中心時，他總是悶悶不樂，而且常嚴厲指責其他長輩的錯誤，加上退休後仍堅持穿得西裝筆挺的習慣，總讓他和其他長輩有些格格不入。

為了讓老校長和其他長輩找到共通話題、增加互動，林枝藝建議他發揮校長的號召力，每天早上負責報告當天的天氣和時間，不料他卻提議「應該辦個朝會」，幾天後便抱了國父遺像來，把照顧員們嚇了一大跳，但也看見老校長舉辦朝會的決心，開始掛起國旗，讓唱國歌、致敬國旗、朗誦詩歌等活動，成了西湖日照中心每天上午的例行公事。

「這件事讓我體悟到，送長輩到日照中心很簡單，但背後更重要的是誘因。」林枝藝說，像是讓老校長主持朝會、讓雜貨店老闆娘的奶奶幫忙算便當錢，都能讓長輩們重新找回自信，為了完成他們的「任務」，天天都想來。

林枝藝笑說，相處久了，其他長輩也真的把爺爺當做「校長」，願意尊敬他，讓校長覺得在這裡很有尊嚴，後來每當有長輩吵著要回家，照顧員就會拜託校長幫忙溝通，讓長輩間氣氛更好、更團結，「看到很多爺爺奶奶天天都想來，對我們來說都是莫大的鼓勵」。

不只如此，照服員也扮演著長輩們和家屬間的「橋樑」，林枝藝說，老校長因為是公務員退休，幾十年來習慣定期到銀行刷本子，確定錢進帳了才安心，但到了日照中心後，幾乎沒有時間可以出去，家人也認為「錢都會進來，不需要特別刷」，讓他經常焦躁不安，面對家人時卻又閉口不談，總是獨自生著悶氣。

林枝藝從爺爺口中得知後便和家屬溝通，子女這才知道爺爺原來這麼在意這件事，同意定期替他刷本子，不僅安了校長的心，也緩解他與家人間的緊張氣氛。

「失智長輩就像小孩子，你不知道他們下一秒會做什麼。」但林枝藝卻能從他們身上學到很多「人生的智慧」，他笑說，以前聽老一輩說「錢買不到健康」總是不以為意，直到在日照中心，看到很多家境很好的奶奶，兒女教育程度都很高、經濟條件也好，卻覺得人生過得不開心，讓年僅37歲的他，提早領悟到健康、家人比什麼都重要，更立志未來要成為一位「不讓人討厭的長輩」。

對於照顧失能、失智長輩的家庭，林枝藝也點出常見的錯誤觀念，很多人以為照顧長輩，就是讓他們不要餓到、不要跌倒就好，子女們一看到老人家起身做事就主動搶去做，雖然是出於孝心，但其實已經剝奪了他們的生活能力，「久了就真的忘了怎麼做」。

他呼籲，長輩們還能做的、就盡量做，但「陪伴」很重要，例如可以做家事就陪著他們一起做，還可以走路就不要坐輪椅，這些都可以建立長輩的自信，延緩老化。1060131

(中央社)