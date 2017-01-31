當面調查地點 朴槿惠和獨檢組有歧見
南韓總統朴槿惠的辯護律師團成員今天表示，正與調查「親信干政醜聞」的獨立檢察組協調當面調查朴槿惠的日程，但對受訊地點雙方仍未達成共識。
南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組17日曾表示，最晚應於2月初對朴槿惠進行當面調查。但朴槿惠方面則希望日期定於2月第2或第3週。因此，獨檢組很可能本週突擊搜查青瓦台，在對扣押物品進行分析後，於2月第2或第3週當面訊問朴槿惠。
據報導，朴槿惠的辯護律師團還指出，雙方就在獨檢組辦公室或青瓦台以外的第3地點進行當面調查達成共識，但就具體受訊地點仍存在較大分歧。
報導指出，朴槿惠至今不曾回應獨檢組方面的當面調查要求，反而於1月1日在青瓦台與媒體記者舉行座談會，25日接受有保守傾向的網路媒體專訪，被在野黨批評試圖轉移焦點，打法庭外輿論戰。
目前來看，考慮到2月底將解散的獨檢組正在發起最後衝刺，憲法法院也將3月13日作為結束彈劾案審理的最後底線，朴槿惠方面將集中全力備戰庭上法律交鋒。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。