當面調查地點 朴槿惠和獨檢組有歧見

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南韓總統朴槿惠的辯護律師團成員今天表示，正與調查「親信干政醜聞」的獨立檢察組協調當面調查朴槿惠的日程，但對受訊地點雙方仍未達成共識。

南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組17日曾表示，最晚應於2月初對朴槿惠進行當面調查。但朴槿惠方面則希望日期定於2月第2或第3週。因此，獨檢組很可能本週突擊搜查青瓦台，在對扣押物品進行分析後，於2月第2或第3週當面訊問朴槿惠。

據報導，朴槿惠的辯護律師團還指出，雙方就在獨檢組辦公室或青瓦台以外的第3地點進行當面調查達成共識，但就具體受訊地點仍存在較大分歧。

報導指出，朴槿惠至今不曾回應獨檢組方面的當面調查要求，反而於1月1日在青瓦台與媒體記者舉行座談會，25日接受有保守傾向的網路媒體專訪，被在野黨批評試圖轉移焦點，打法庭外輿論戰。

目前來看，考慮到2月底將解散的獨檢組正在發起最後衝刺，憲法法院也將3月13日作為結束彈劾案審理的最後底線，朴槿惠方面將集中全力備戰庭上法律交鋒。1060131

(中央社)