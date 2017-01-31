低調閃！吳奇隆寵溺眼神盯詩詩 幫理衣領甜炸

吳奇隆幫劉詩詩整理衣領，雖是平凡的動作，仍被粉絲讚嘆有愛。（圖／取材自新浪娛樂微博）

吳奇隆一樣一手包辦所有行李，寵妻程度依舊。（圖／取材自新浪娛樂微博）

相差17歲的吳奇隆和劉詩詩結婚2年，雖常因工作分隔兩地，但小倆口感情仍十分甜蜜，近日女方忙拍新劇《醉玲瓏》，只能趁著短短2天的新年假期和老公出國小旅行，昨（30日）夫妻倆就被目擊結束旅行返國，兩人行事依舊低調，可仍被捕捉到甜蜜自然的互動，令粉絲直呼又被閃到一波。

吳奇隆和劉詩詩昨一身輕便現身上海機場，兩人都戴上口罩，低調風格依舊，而寵妻的吳奇隆仍像往常一樣，推著所有大件行李，讓劉詩詩只需背自個兒的輕便包包和推小型隨身行李，呵護愛妻的程度一點都沒減，被網友大讚超有「老公力」。

而在櫃檯等待出關手續時，吳奇隆更自然地幫劉詩詩整理衣領，雖然是平凡不過的動作，但搭配他認真有愛的眼神，仍融化許多粉絲，直呼超甜蜜。

(中時電子報)