媲美神劇《Signal》！《Voice》首集就驚悚破表

《VOICE》驚悚程度更勝《Signal》。(圖／翻攝韓網）

去年韓劇《Signal》(信號)異軍突起，更被國外媒體喻為「高收視、好口碑、零負評」的好劇，以韓國真實刑事案件為背景，藉用無線電跨越時空，整齣戲毫無冷場，被封為神劇，今年劇迷不用怕劇荒，1月就有部懸疑劇開播《Voice》，驚悚程度更勝《Signal》，網友都直呼：不要在大半夜看啊！」

《VOICE》由張赫、李荷娜領銜主演，改編自112舉報中心的真實事件，不同於《Signal》靠對講機穿越破案，這次是因為女主角出過意外後，耳朵變得特別靈敏，再細小的聲音都聽得到，憑著這個特殊能力拯救被害者。

《VOICE》改編自真實事件，劇情緊湊。（圖／翻攝韓網）

而本劇秉持犯罪現場黃金時間「三分鐘到達、五分鐘現場確認、十分鐘檢舉」原則，要在緊湊的時間內追逐兇嫌及救出受害者，讓劇迷跟著緊張，更激起每個人腎上腺素，緊湊劇情讓你目不轉睛。

《VOICE》拍攝畫面宛如電影，寫實又血腥，驚悚程度更勝《Signal》，不僅有兇嫌拿榔頭，試圖想敲被害女子的頭，還有媽媽拿利刀刺兒子腹部，恐怖又暴力，讓不少網友都直呼不要在大半夜看，如果喜歡懸疑驚悚片，絕對不能錯過。

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