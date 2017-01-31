留學為面子 陸降落傘小孩面臨更多挑戰

每年，有很多中國大陸家長送他們的孩子到美國上學，希望換得一個完全不同的未來。這群因為沒有家人陪伴而被稱為「降落傘孩子」的學生，往往面臨比他們父母更大的挑戰與犧牲。

洛杉磯時報曾報導，每年，900萬名中國學生爭奪著700萬個大學名額。而大約100萬被大學拒之門外的人會選擇出國留學。2015年，其中的30萬人來到了美國。

過去10年間，就讀美國中學的中國學生人數從1200人躍升到5.2萬人。這群沒有家人陪伴的「降落傘孩子」，超過1/4在加州就學。

加州州立大學富勒頓學院教授叢育瑛說，愈來愈多的父母甘願骨肉分離，「這是一種『我為你做了一切、犧牲了一切』的心態。即便這意味著我們必須天各一方」。

大多數在美國念書的青少年都生活在寄宿家庭中，形成一個巨大的、不受監管的代理監護行業，主要依靠寄宿家庭的善意來確保學生的安全和健康。

叢育瑛說，因為在成長階段與他們的家人和所屬的文化分離，這些「降落傘孩子」更容易被孤立、更有侵略性、焦慮、憂鬱和自殺。寄宿家庭和學校難以複製這些學生在中國可能獲得的支持，此外，「不能辜負父母」也給他們帶來許多壓力。

在這樣的親子關係中，叢育瑛說：「父母犧牲了很多，但他們可能沒想到孩子也犧牲了很多」。

在中國武漢，小曲的成績中等，有一天，他的父母告訴他要去美國讀書，他也同意了。和許多中國學生一樣，15歲的小曲來到美國是因為成績不夠高，他和他的父母相信美國的教育將給他更好的工作前景。

但研究表明，獲得美國學位重返中國的畢業生的就業率和薪水都低於國內畢業生。大多數家庭選擇美國的教育的理由似乎是出於「面子」，報導引述學者表示，「去美國上大學成為一種補償」。1060131

(中央社)