移民禁令製造恐慌 美穆斯林領袖告川普

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美國穆斯林領袖今天就移民命令對川普提出上訴，他們說這項命令是在「製造恐慌」，試圖讓穆斯林不要到美國。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）主席阿瓦德（Nihad Awad）與另26人一起提告，指控川普針對7個穆斯林人口為主國家實施的暫時移民禁令，事實上是「穆斯林排斥令」，違反明訂保護宗教自由的美國憲法。

阿瓦德今天說：「川普的行政命令不是基於國家安全而發布，而是基於製造恐慌。」

阿瓦德說：「這不是穆斯林禁令，這是穆斯林排斥令。」

這起訴訟也指控川普的行政命令，除了不讓海外穆斯林難民與移民入境外，也打算將來自這7國的美國穆斯林居民趕出國，「…只是因為他們的宗教信仰，就無法更新合法身分或獲得移民福利」。

這起訴訟是在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）地方法院提出，聲稱將導致移民與非移民穆斯林「遭大規模驅逐出境」。

提起訴訟的原告包括數名美國-伊斯蘭關係協會幹部，其中包括知名穆斯林美國律師與維權人士。（譯者：中央社張曉雯）1060131

(中央社)