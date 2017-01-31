南韓民團欲赴大陸和北韓接觸

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「6‧15共同宣言」南韓實踐委員會計畫出席定於2月7-8日在瀋陽召開的「6‧15民族聯委會南北韓及海外委員長會議」，與北韓代表團共商南北韓民間交流大計。

南韓聯合新聞通訊社報導，鑒於當前南北韓關係形勢嚴峻，南韓統一部認為，此舉時機不當、方式不妥，並打算不批准此團體境外接觸北韓的申請。但團體負責人表示，不管是否獲批，都會參會。

據報導，南北韓雙方將各派10多人參會，具體討論寄託統一希望的南北韓工人足球賽，全民族大會日程等。 1060131

(中央社)