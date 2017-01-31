林全參拜員林福寧宮 為人民社會祈福

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行政院長林全今天到彰化縣員林市福寧宮參拜，除祈求社會祥和、人民平安，也肯定福寧宮為地方信仰中心，並協助弱勢就學。

林全下午由彰化縣長魏明谷、民主進步黨籍立法委員陳素月、洪宗熠、行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂等人陪同，到員林市福寧宮參拜祈福，並發送700多個福袋給民眾，受熱烈歡迎，還有民眾熱情與林全自拍合影，展現地方高支持度。

林全致詞說，福寧宮歷史悠久，是地方重要廟宇及信仰中心，廟方管理委員會也非常照顧居民，例如發放獎學金協助弱勢學生就學，廟內供奉的媽祖則保佑鄉親及社會大眾平安，不論是出巡或救難、救苦。

他表示，今天是大年初四接神的日子，來到福寧宮與民眾共同祈福，也期盼人民平安、社會祥和，同時要向信眾祝賀新年快樂。

林全今天陸續到嘉義縣新港鄉奉天宮、雲林縣西螺鎮福興宮、彰化縣員林市福寧宮、台中市南屯區萬和宮、台中市南屯區文昌公廟參拜祈福，所到廟宇皆是地方重要信仰中心，並受信眾熱烈歡迎。1060131

(中央社)