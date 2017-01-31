貼新歡和上海男擁吻照邱女怒「分手」 童仲彥崩潰：我是世界最傻
北市議員童仲彥遭爆和他的服務處主任邱惠美搞外遇，還曾高調示愛「看到邱主任不喜歡的話，就不是男人！」但據童仲彥和邱女共同的友人說，童仲彥並非邱女唯一的男友，童還把邱女和一名上海男子親密擁吻照，貼在共同友人的line群組，邱女氣得公開宣告「分手」，童仲彥則在群組崩潰喊：自己是「世界最傻的男人」，還把事業都賠進去！
據《鏡週刊》報導，童仲彥與邱女共同的友人透露，大年初一晚上，邱惠美在群組內大膽向童仲彥示愛「我愛你」，童要她「別亂說話」，邱女回「事實，不怕人說」，隨後童一連貼出邱女和上海男4張親密照，還說「影片不堪入目」，哀嘆自己是「世界最傻的男人」「招（昭）告天下的笑話」，連事業也賠進去了。邱女則憤怒退出群組。
群組友人一度打圓場說，「應該是兩人都喝醉了」，童仲彥則說自己在老家沒喝酒，「是友人挖到我都不知道的東西，對方都告訴我了。」
童仲彥被問到此事，在新聞群組回應說，周刊報導的男子應是邱惠美以前的男朋友，她單身有交友的自由，「我們並沒有在一起，因為我説錯話，讓她遭受這麼大的壓力，被抹黃抹黑，真的很抱歉」，並指邱女已自請退出團隊，希望媒體別再為難她了。
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(中時電子報)
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