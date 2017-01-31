蔡依林躺著「夾起來」 影片右下角有大亮點！

蔡依林看起來嬌小纖瘦，但其實跳舞時相當有力道，足見肌耐力強大。(中時資料照片)

蔡依林傳授「躺著瘦」秘訣，沒想到眾人都被右下角的亮點吸引。(翻攝自蔡依林臉書)

華語歌壇唱跳天后蔡依林在工作上是個拼命三郎，不僅對身材外貌相當要求，同時也不斷精進、開發舞蹈能力，看起來嬌小纖瘦的她，跳起舞來其實相當有力道，足見強大肌耐力，她今天在臉書分享一段短片，傳授「躺著練」密技，然大家的目光都被她美腿下的「亮點」吸走注意力啦！

蔡依林今天在臉書貼出一段影片，正好適合過年的人們一起來實踐，天后表示，有人問她：「姐沙發馬鈴薯怎麼練腹肌？？」，她的秘訣很簡單，就是「夾起來」三個字，表示別平白無故躺著「沙發上看見什麼就夾！起！來！」，分割成4格的影片中，左上角Jolin用腳夾起了輕薄ipad，右上角夾起了蓬鬆抱枕，左下角夾起了電動按摩靠枕，而最終考驗在右下角，那就是「最終極抬舉九公斤重皮熊」。

呸姐連愛犬屋虎都不放過，嚇得毛孩驚慌逃竄，主人則開心得笑場，網友也看得超high，紛紛留言「這好強，要趕緊練習」、「好逗喔但超級實用」，但大多數人則是被屋虎的萌得不要不要的，笑開懷表示：「屋虎真的是影片大亮點」。

(中時電子報)