陳韻文中華隊最幼齒 年紀輕不成壓力

統一獅21歲投手陳韻文（左），為經典賽中華隊陣中最年輕球員。（葉姵妤攝）

中華隊23日公佈經典賽28人名單，21歲投手陳韻文不僅是成棒階段首度入選國家隊，也是陣中最「幼齒」球員，即將挑戰國際頂級賽事，陳韻文不因年紀輕而感到壓力，他說：「既然被選到，大家的水準都差不多，不會去想之前表現如何，就是把自己該做的事做好。」

陳韻文高中畢業後就投入中職選秀，在2014年首輪被統一獅挑中，直到去年才有在一軍經歷完整球季，雖然表現未如外界預期，但球速有破150公里實力的他，仍獲總教練郭泰源肯定，被選進經典賽28人名單中，這也是他進入職棒後首度入選中華隊。

雖然大名單中還有不少業餘小將，但都沒有進入28人名單，陳韻文也成了全隊最年輕的球員，對此他笑說：「我外表看起來滿成熟的。」已熟悉職棒環境的他，和其他老大哥們一同披上中華隊戰袍，他也很自在，「這環境裡面的學長都很好，問他們問題，他們都很樂意跟我們講，大家和樂融融的。」

倒是即將隨球隊出國訓練、比賽，讓他很期待，陳韻文透露，自己從小到大還沒有機會出國比賽，2013年他曾入選U18世界青棒錦標賽，但該屆賽事在台灣舉辦，他笑說：「那一年以為會出國比賽，結果沒有，其實滿失望的。」

為了準備3月開打的經典賽，陳韻文今年季前訓練步調提前，去年12月中加入中華隊集訓，加上獅隊春訓，至今已進行4、5次年棚練投，持續調整，最多投到65球，再慢慢將投球量提高，陳韻文提到，目前還未被告知自己在中華隊的定位，「主要是先把投球量再提升，把自己該做的事情做好。」

(中時電子報)