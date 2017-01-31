西湖小松鼠 被遊客寵成胖龍貓
為了儲備過冬食糧，許多動物自秋天就開始忙碌。但在中國大陸西湖岸邊的松鼠可不用擔心斷糧，絡繹不絕的遊客每天提供的食物讓大陸網友形容小松鼠身材已經超標，「變成龍貓」了。
綜合大陸媒體報導，西湖邊的松鼠最愛在湖濱和蘇堤出沒，一條蘇堤至少有60、70個松鼠窩，作為遊客喜愛的「萌寵」，西湖松鼠們一直過著「飯來張口」的日子，身材也日漸豐腴。
杭州動物園副園長江志說，除了遊客餵食，西湖周邊的山上食物特別多，油脂含量也比較高，「食物多，不愁吃，運動量還少，幾乎都是胖嘟嘟的」。
許多網友分享這些萌胖的松鼠，有網友笑稱「有一天在湖邊散步，頭上砸下來一隻胖鼠，還有被牠踩斷的樹枝」、「打我見牠第一面起，牠就沒瘦過」。
杭州微博城事報導說，近幾年西湖邊的松鼠愈來愈多，見慣了遊客，也愈來愈「大方」。網友說這些松鼠「確實膽子也大得不像松鼠，超多人圍觀也完全不怕人」。
在西湖湖濱路上，甚至設有幾個松鼠餵食點，遊客喜歡拿一些零食投餵，包括堅果、麵包，為了方便還用拿長竿子串著玉米餵松鼠的。
不過，報導也呼籲，一些人的食物都是松鼠沒吃過的、不能吃的，或吃多了會造成消化不良、脂肪肝等，「建議大家對小松鼠合理餵食」。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。