西湖小松鼠 被遊客寵成胖龍貓

為了儲備過冬食糧，許多動物自秋天就開始忙碌。但在中國大陸西湖岸邊的松鼠可不用擔心斷糧，絡繹不絕的遊客每天提供的食物讓大陸網友形容小松鼠身材已經超標，「變成龍貓」了。

綜合大陸媒體報導，西湖邊的松鼠最愛在湖濱和蘇堤出沒，一條蘇堤至少有60、70個松鼠窩，作為遊客喜愛的「萌寵」，西湖松鼠們一直過著「飯來張口」的日子，身材也日漸豐腴。

杭州動物園副園長江志說，除了遊客餵食，西湖周邊的山上食物特別多，油脂含量也比較高，「食物多，不愁吃，運動量還少，幾乎都是胖嘟嘟的」。

許多網友分享這些萌胖的松鼠，有網友笑稱「有一天在湖邊散步，頭上砸下來一隻胖鼠，還有被牠踩斷的樹枝」、「打我見牠第一面起，牠就沒瘦過」。

杭州微博城事報導說，近幾年西湖邊的松鼠愈來愈多，見慣了遊客，也愈來愈「大方」。網友說這些松鼠「確實膽子也大得不像松鼠，超多人圍觀也完全不怕人」。

在西湖湖濱路上，甚至設有幾個松鼠餵食點，遊客喜歡拿一些零食投餵，包括堅果、麵包，為了方便還用拿長竿子串著玉米餵松鼠的。

不過，報導也呼籲，一些人的食物都是松鼠沒吃過的、不能吃的，或吃多了會造成消化不良、脂肪肝等，「建議大家對小松鼠合理餵食」。1060131

(中央社)