萬和宮參拜媽祖 林全發紅包福袋
今天是大年初四，行政院長林全下午到台中市萬和宮參拜祈福，並發送600個紅包福袋。萬和宮香客不斷，許多香客聽說林全要來，主動排成長長的人龍，大人、小孩拿到林全發放的紅包福袋，歡天喜地討個吉利。
林全在立委張廖萬堅、市長林佳龍及萬和宮董事長蕭清杰等人陪同下到萬和宮參拜，林全向媽祖娘娘燒香參拜後致詞指出，萬和宮歷史悠久是台中市重要廟宇，所供奉的媽祖受到廣大民眾信奉，他祈求媽祖保佑百姓平安、社會祥和，祝福大家「新年快樂」。
但面對媒體詢問鎮瀾宮雞年抽出國運籤「李世民遊地府」凶中帶吉，林全低頭微笑不回應，反倒市長林佳龍幫忙解圍表示：「大家都希望抽到好籤，但是盡其在我，全力以赴。」。
林全發送的紅包封面是2017「金雞納福」，裡面是1元硬幣，他祝福大家新的一年都諸事如意，雞年好運到。許多拿到林揆紅包的民眾，邊走邊拆紅包，直呼「實在太幸運了！」。
林全在春節期間，安排到各處廟宇拜拜走透透，增添不少人氣，隨後他到萬和宮旁的文昌帝君廟遵循古禮參拜並與地方人士大合照，祈求國泰民安，風調雨順。
(中時)
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