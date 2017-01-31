萬和宮參拜媽祖 林全發紅包福袋

大年初四，行政院長林全（左）在台中市長林佳龍（右）等陪同下到台中市萬和宮向媽祖參拜祈福。（黃國峰攝）

行政院長林全（左三）到台中市萬和宮向媽祖參拜祈福，向在場民眾揮手致意，祝大家「新年快樂」（黃國峰攝）

大年初四，行政院長林全（左二）在台中市長林佳龍（左一）、前台中市長張溫鷹（右二）等陪同下到台中市萬和宮向媽祖參拜祈福，在發放紅包時與民眾開心自拍，對於鎮瀾宮抽出的國運籤則微笑不回應。（黃國峰攝）

大年初四，行政院長林全（左二）在台中市長林佳龍（左一）、前台中市長張溫鷹（右二）等陪同下到台中市萬和宮向媽祖參拜祈福，並發放紅包，祝大家新年快樂，對於鎮瀾宮抽出的國運籤則微笑不回應。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍則解圍表示「大家都希望抽到好籤，但盡其在我，全力以赴。」（黃國峰攝）

大年初四，行政院長林全下午到台中市萬和宮參拜祈福。（張妍溱攝）

大人、小孩拿到林全發放的紅包福袋，歡天喜地討個吉利。（張妍溱攝）

今天是大年初四，行政院長林全下午到台中市萬和宮參拜祈福，並發送600個紅包福袋。萬和宮香客不斷，許多香客聽說林全要來，主動排成長長的人龍，大人、小孩拿到林全發放的紅包福袋，歡天喜地討個吉利。

林全在立委張廖萬堅、市長林佳龍及萬和宮董事長蕭清杰等人陪同下到萬和宮參拜，林全向媽祖娘娘燒香參拜後致詞指出，萬和宮歷史悠久是台中市重要廟宇，所供奉的媽祖受到廣大民眾信奉，他祈求媽祖保佑百姓平安、社會祥和，祝福大家「新年快樂」。

但面對媒體詢問鎮瀾宮雞年抽出國運籤「李世民遊地府」凶中帶吉，林全低頭微笑不回應，反倒市長林佳龍幫忙解圍表示：「大家都希望抽到好籤，但是盡其在我，全力以赴。」。

林全發送的紅包封面是2017「金雞納福」，裡面是1元硬幣，他祝福大家新的一年都諸事如意，雞年好運到。許多拿到林揆紅包的民眾，邊走邊拆紅包，直呼「實在太幸運了！」。

林全在春節期間，安排到各處廟宇拜拜走透透，增添不少人氣，隨後他到萬和宮旁的文昌帝君廟遵循古禮參拜並與地方人士大合照，祈求國泰民安，風調雨順。

(中時)