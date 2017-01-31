微風慈善基金會V.S.安得烈慈善協會 寒冬送暖不落人後
「微風慈善基金會」與「安得烈慈善協會」合作，前往台北五股伯特利育幼院照顧孩童，希望讓育幼院孩童們不孤單，感受台灣社會溫暖。
微風集團創辦人夫人暨微風慈善基金會董事林美瑛於活動現場發送物資，微風熊Kazemon與孩童歡樂歌唱、跳舞，散播歡樂、散播愛。林美瑛說，微風慈善基金會長期秉持對孩童照顧，致力提供營養早餐、獎助學金、生活助養及病童關懷等;今年寒冬送暖與安德烈慈善協會合作，以弱勢孩童為首要捐助對象，希望小朋友平安健康長大，未來有能力時持續將「愛」傳遞出去。
有被隱藏托兒所之稱的「伯特利育幼院」，主要提供原住民與新住民家長托育服務，每個月僅收取兩、三千元托育費用，但仍有許多家長無力負擔，採以物易物、以勞力抵付費用，如幫忙刷油漆等；創辦人「盧秋月／Malayumu」為魯凱族傳道士，離開家鄉屏東大武部落北上傳道，發現許多族人因經濟弱勢有托育孩童困擾，秉持「把愛傳出去」核心精神，盡力幫助更多孩童，選擇在北部建立類似原鄉部落據點，讓孩童們有個溫暖的家。
安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，非常感謝微風慈善基金會長期以來支持，此次加碼捐贈愛心遍及全台，讓孩童們感受微風傳遞溫暖。
(中時)
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